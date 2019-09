Un duo Da Costa et Ajorque pour le Racing : Les compos de Strasbourg - Nantes / L1 (J6)

Pour le compte des matchs retour de la Ligue des champions africaines, la Confédération Africaine de Football a choisi un arbitre malien pour officier le match retour entre les Égyptiens de

Zamalek

et la Génération Foot, le 28 septembre au Caire.

Le choix de l’arbitrage pour le match retour entre

Zamalek

et Génération Foot n’est pas du goût des Sénégalais. Les dirigeants de Génération Foot ont récusé l’arbitre malien choisi pour officier cette rencontre. Selon les Sénégalais, l’arbitre Malien les avait pénalisés, il y a un an lors du match contre RS Berkane en Coupe de la CAF. « Pour pouvoir jouer notre chance à fond, on a demandé à la CAF de récuser cet arbitre-là. On a déjà eu affaire avec lui, on n’a vu les dégâts qu’il a fait lors du match retour contre la RS Berkane, au Maroc, en coupe CAF. On n’a pas envie de revivre la même situation contre le

Zamalek

. C’est normal et comme le droit nous le permet de pouvoir récuser l’arbitre malien. La question que je me pose est de savoir pourquoi la CAF désigne à chaque fois des arbitres ouest-africains, c’était le cas lors du match aller, à Dakar », a expliqué Talla

Fall

, le Directeur de communication de Génération Foot.

Pour rappel, Génération Foot avait remporté le match aller à Dakar sur le score de deux buts à un.