Un dossier chaud de l'OL vers son dénouement

Ce mercredi, le Sénégal s’est qualifié en demi-finale de la coupe d’Afrique des nations en battant le Bénin sur le score d’un but à 0. Après le match,

Aliou

Cissé a mis les choses au clair, les lions de la

Téranga

visent la grande finale.

Grâce à Idrissa

Gana

Gueye, le Sénégal a battu le Bénin sur le score d’un but à 0 en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations. Qualifiés en demi-finale, les lions de la

Téranga

attendent le vainqueur du match Madagascar contre Tunisie pour connaître son prochain adversaire « toutes les équipes sont bonnes. On connaît Madagascar pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises. Quant à la Tunisie, elle a une bonne équipe avec beaucoup d’individualités. Donc, on ne sous-estime personne. Il faut bien se préparer pour jouer ces demi-finales. On espère jouer la grande finale », a laissé entendre

Aliou

Cissé en conférence de presse.