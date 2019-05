Un courtisan se déclare pour Kostas Mitroglou (OM / Galatasaray)

L’avant-centre marseillais Kostas Mitroglou peut compter sur l’intérêt de l’Olympiacos Le Pirée. Une information confirmée par le président de la formation grecque. Le natif de Kavala est prêté jusqu'en juin 2020 à Galatasaray, mais son avenir apparaît décidément flou.

Dont recycle and dont believe every stupidity is published at the media!!!

Me, my teammates, fans and every member of Galatasaray's family is exclusively focused on winning the 22th championship and nothing else! #Galatasaray #cimbom #Hedef22 pic.twitter.com/OSU6pX8bfY