Un courtisan fait le forcing pour Trippier

Venu prendre la succession de Brendan Rodgers au pied levé en février dernier, Neil Lennons'est vu offert le poste d’entraîneur du Celtic Glasgow de façon permanente pour la saison prochaine.

🗣 Chief Executive, Peter Lawwell: “Neil stepped up to the plate when we needed him. He’s a true Celtic man who knows the club and the city. He’s a winner with a fantastic eye for a player. I’m delighted to announce he’s been offered the job.” #TrebleTreble