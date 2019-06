Un club chinois met 25 M€ pour Ivan Perisic (Inter Milan)

Selon La Gazzetta dello Sport, Shanghai Shenhua aurait transmis une offre de 25 M€ pour Ivan Perisic, l’ailier croate de l’Inter Milan.

, l’ailier international croate Ivan Perisic (30 ans) aurait fait l’objet d’une offensive XXL de la part d’une écurie chinoise. Selon La Gazzetta dello Sport, Shanghai Shenhua aurait proposé 25 M€ pour le transfert de l’ancien joueur de Sochaux , de Bruges, de Dortmund et de Wolfsburg, qui pourrait percevoir un salaire de 12 M€ par an en CSL. Mais le natif de Split ne serait pas convaincu, et la formation entraînée par Quique Sanches Flores pourrait essayer de se rabattre sur Stephan El Shaarawy (26 ans, AS Rome).