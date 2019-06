Mondial U20 : Battus par l'Italie (4-2), les Aiglons s'arrêtent en quarts.🇲🇱🦅 pic.twitter.com/Iupi7amZ35 — Équipe du Mali (@equipedumali) 7 juin 2019

Le Mali, champion d’Afrique en titre des U20 s'est bien battu, parvenant à égaliser à deux reprises malgré l'expulsion d'Oumar Diakité dès la 29e minute. Le Mali a même raté un penalty en toute fin de match. Sékou Koita, l’homme le plus en vue du Mali a trop croisé son tir qui sortira du cadre. Les Aiglons quittent avec l'honneur et l'Afrique n'a plus que soutenir le Sénégal demain contre la Corée du Sud, pour une place dans le dernier carré.