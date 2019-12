Un attelage Tuchel - Flick au Bayern ?

Le PSG devra peut-être s'accrocher s'il souhaite conserver son entraîneur. Thomas Tuchel est de plus en plus évoqué au Bayern pour 2020.



*** BILDplus Inhalt *** Spektakulärer Plan - Kriegt Bayern im Sommer DIESES Trainer-Duo? https://t.co/WShL4H6hYE #Sport #News

Tuchel sous pression au PSG

Au PSG, les rumeurs de départ ne concernent pas seulement les joueurs. Comme régulièrement depuis le limogeage de Niko Kovac au Bayern Munich, le nom de Thomas Tuchel revient pour s’installer sur le banc du club bavarois. Sport Bild assure ce mercredi que la piste menant à l’entraîneur parisien reste d’actualité, pour la saison prochaine. Confirmé en l’état jusqu’à Noël par ses dirigeants , l’ancien adjoint de Joachim Löw au sein de la sélection allemande pourrait poursuivre sa mission jusqu’à la fin de la saison. Mais Sport Bild explique qu’il pourrait ensuite redevenir numéro 2 auprès de Tuchel, si le natif de Krumbach devait accepter une éventuelle proposition du Bayern.Ce scénario ne sera toutefois pas si simple à concrétiser. L’ex-coach de Mayence et du Borussia Dortmund est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021. La position de Tuchel à Paris n’en est pas moins fragile. Après une saison marquée par un nouvel échec dès les 8emes de Ligue des Champions et un seul titre national majeur, la plus petite moisson depuis 2012-13, il n’a plus le droit à l’erreur.. D’autant qu’il n’est pas un choix direct de Leonardo, de retour à la tête de la direction sportive depuis six mois. Priorité du Bayern, devant un Mauricio Pochettino qui ne fait pas l’unanimité , Tuchel aurait ainsi une porte ouverte pour vite rebondir en cas d’échec à Paris. Un sacré luxe pour le coach allemand.