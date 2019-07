Un attaquant colombien débarque à Lens

«Il y avait main dans la surface mais ...»

Can 2019 – Finale Sénégal Vs Algerie: il y avait main dans la surface de réparation (Alioum Sidi): L’officiel camerounais s’est ouvert à la radio Suelaba Fm 105 (CRTV) ce 23 juillet 2019. Alioum Sidi parle. L »arbitre de la finale… https://t.co/FVR6jrKpGr #Afrique #AlioumSidi — Cameroun (@237online) 23 juillet 2019

La grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 , remportée par l’face au(1-0) vendredi dernier, a bien failli prendre une toute autre tournure à la 60ème minute lorsque l’arbitre de la rencontre,, a sifflé un penalty en faveur desen raison d’une main du défenseur algériensur un centre d’. Toutefois, et après la consultation des images à la, l’homme en noir est revenu sur sa décision, considérant que le geste du joueur algérien était involontaire. Rentré au pays, où il a reçu un accueil triomphal , l’arbitre camerounais a décidé de briser le silence et de justifier sa décision controversée.Dieu merci nous avons une assistance vidéo qui rectifie les choses. C’est important», a révélé l’officiel sur les ondes de la radio camerounaiseavant d’expliquer pourquoi il a changé d’avis : «Mon assistant m’a informé à l’oreillette qu’il y avait main et moi aussi de ma position, de profil, j’avais une idée de main. Mais on ne savait vraiment pas si cette main était anormale et si elle était décollée du corps.» , a-t-il conclu. Pas sûr que ces déclarations suffisent pour convaincre les supporters sénégalais… A lire aussi >> CAN 2019 : Le trio arbitral camerounais accueilli en héros à Yaoundé !