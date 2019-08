Un ancien Sochalien rebondit en Arabie Saoudite

Ronaldo : « Je n'ai aucun doute sur le fait que Messi fasse de moi un meilleur joueur et vice-versa. Quand je remporte des trophées, ça doit le piquer et c'est pareil pour moi quand il gagne. » pic.twitter.com/HPuo0kJoHE — Actu Foot (@ActuFoot_) 21 août 2019

"J'admire beaucoup la carrière qu'il a eue jusqu'à présent et de son côté il a déjà dit qu'il avait eu de la peine quand j'ai quitté le championnat espagnol car c'est une rivalité qu'il appréciait", a indiqué la star de la Juventus. A lire aussi >> Cristiano Ronaldo : "Peut-être que je pourrai arrêter l'année prochaine" "C'est une bonne rivalité qui existe dans le football mais ce n'est pas une exception. Michael Jordan a eu des rivaux dans le basket, Ayrton Senna et Alain Prost étaient de grands rivaux en Formule 1, le seul point commun entre toutes les grandes rivalités dans le sport est qu'elles sont saines", a-t-il ajouté. "Je n'ai aucun doute sur le fait que Messi fasse de moi un meilleur joueur et vice-versa (...) quand je remporte des trophées ça doit le piquer et c'est pareil pour moi quand il gagne", a reconnu le quintuple Ballon d'or. "J'ai une excellente relation professionnelle avec Messi car cela fait quinze ans que nous partageons les mêmes moments (...) je n'ai jamais été dîner avec lui mais pourquoi pas dans le futur, je n'aurais aucun problème à le faire", a conclu le Portugais. A lire aussi >> Lionel Messi doublement plus efficace que Cristiano Ronaldo