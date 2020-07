Un ancien de l’OM rebondit à Chypre

Barça : Lionel Messi sur le départ ?

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour le départ de Lionel Messi ! https://t.co/OQ6Fql45Pi pic.twitter.com/7PQ0H0fu49 — le10sport (@le10sport) July 3, 2020

L1 : OM-ASSE première affiche de la saison

Selon les informations du Parisien, la Ligue 1 proposera dès la 1ère journée un choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne.

Les principaux chocs de la saison 2020/21 de Ligue 1, selon Le Parisien : 📆 23 août : OM - ASSE 📆 13 sept. : PSG - OM 📆 3 oct : OL - OM 📆 8 nov : OL - ASSE 📆 13 déc : PSG - OL 📆 20 nov : LOSC - PSG 📆 24 jan : OM - OL 📆 7 fév : OM - PSG 📆 28 fév : ASSE - OL — Actu Foot (@ActuFoot_) July 3, 2020

Plus de peur que de mal pour Varane

Selon @marca les examens effectuer ce matin par le club n'ont révélé rien d'inquiétant Varane aurait juste besoin d'un peu de repos. pic.twitter.com/CUWWoFmeYO — Real Madrid Univers (@Real_Univers) July 3, 2020

Taye Taiwo débarque à Chypre

C'est désormais officiel. L'ancien marseillais Taye Taiwo signe au Doxa Katokopias (D1) ! pic.twitter.com/uqQrbjFoVj — Football Chypriote France (@footchypriote) July 3, 2020

Bonne nouvelle pour Charles Kaboré

Hospitalisé depuis deux semaines après avoir été testé positif au Covid-19, Charles Kaboré va pouvoir reprendre l'entraînement.

Le capitaine #CharlesKaboré a vaincu la maladie. Ce vendredi, #CapiCharly a annoncé sa guérison sur sa page officielle. C'est également l'occasion pour lui de prendre un "bain de câlins" de sa femme et de ses deux enfants. #lwili #Burkina #BF226 #Etalons https://t.co/ifn1lhVPf6 — Letalon.net (@Letalon_net_Off) July 3, 2020

La fin de la saison 2019/2020 commence à rassembler à un vrai désastre du côté de Barcelone. En plus des mauvais résultats enregistrés en Liga, le problème dans le vestiaire entre l’entraineur Quique Setien et ses troupes, ainsi que le cas épineux d’Antoine Griezmann, un autre problème et non des moindres vient de surgir et s’ajouter aux difficultés que rencontre le club. Lionel Messi, la star de l’équipe, aurait l’intention de mettre fin à son séjour du côté du Camp Nou. >> Malaise au Barça : Lionel Messi menace de quitter ! La saison 2020-2021 de Ligue 1 devrait démarrer tambour battant. Selon les informations du Parisien, l’OM et l’AS Saint-Étienne vont s’affronter lors de la 1ère journée de championnat. Les deux équipes se retrouveront dès le dimanche 23 août à l’Orange Vélodrome. Si, pour le moment, aucun horaire n’a été communiqué, il se pourrait que ce match ne se déroule pas à 21 heures. En effet, le 23 août, coïncide aussi avec la finale de la Ligue des champions, et en vertu d’un accord entre les différentes grandes ligues et l’UEFA, il est impossible qu’un match de championnat se déroule en même temps qu’une confrontation européenne.>> Ligue 1 : Un choc dès la première journée ? Contraint de céder sa place en raison d'une blessure lors du match entre le Real Madrid et Getafe, jeudi soir, Raphaël Varane va mieux. S'il n'a pas participé à l'entraînement du jour avec le club merengue, se reposant chez lui, l'évolution est positive selon des informations de L'Equipe. "Il a connu une sorte de petit KO mais il va beaucoup mieux. Il a encore un peu mal aux cervicales mais c'est résiduel", a expliqué un proche du français au média. Reste à savoir si Zinédine Zidane le convoquera pour le match du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, dimanche en Liga (14 heures).Le défenseur nigérian passé par l'OM, Taye Taiwo, s'est engagé en faveur du Doxa Katokopias, à Chypre. Taye Taiwo n'a pas terminé son exploration. Passé par l'OM, l'ancien joueur du club phocéen va en effet connaître un nouveau pays, son dixième, dans sa carrière de footballeur. Après le Nigeria, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Ukraine, la Turquie, la Finlande, la Suisse et la Suède, il va en effet découvrir Chypre. Il s'est engagé en faveur du Doxa Katokopias FC, club de D1 chypriote, dernier de l'exercice 2019-2020 mais sauvé par le gel des montées et relégations dans l'élite de ce football. Taiwo restait sur une expérience de deux ans sous le maillot du Rovaniemen Palloseura, en Finlande. >> Mercato : Taye Taiwo a trouvé un point de chute Bonne nouvelle pour Charles Kaboré. Testé positif au Covid-19 le 20 juin dernier, le milieu de terrain burkinabé du Dinamo Moscou va pouvoir retrouver le chemin des terrains. C'est l'agent de l'ancien Marseillais, hospitalisé avec sa femme, qui a annoncé la nouvelle sur le site Sport24. Apparu à 17 reprises en Premier Liga cette saison, le joueur de 32 ans a reçu le feu vert médical pour reprendre l'entraînement. >> Coronavirus : Kaboré va mieux