Un an de plus pour Santi Cazorla (Villarreal)

En vue de la coupe d’Afrique 2019, Aliou Cissé a réduit sa pré-liste de 25 joueurs à 23. Le sélectionneur des lions de la Téranga a écarté Sidy Sarr et Santy Ngom. Au micro de la presse de la Sénégalaise, le technicien sénégalais a livré sa pensée.

« C’est toujours difficile d’éliminer des joueurs. C’est également très compliqué. J’étais joueur, je sais à quel point la Coupe d’Afrique est importante. Et combien c’est difficile de faire partie d’un groupe de performance de 25 joueurs et ne plus y être. Mais le football de haut niveau, c’est aussi la concurrence. Sidy est un garçon que je connais et j’apprécie vraiment. Je lui ai donné sa première sélection. Il a eu une saison difficile en première partie du championnat avec Lorient, mais c’est vrai qu’il s’est rattrapé par la suite. Où il a quand même enchaîné plusieurs rencontres. Ce qui lui a prévalu de faire partie des 25 qui étaient présents », a laissé entendre Aliou Cissé.