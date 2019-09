Un an de plus pour Samir Handanovic (Inter Milan)

Thomas Tuchel a assumé son choix de faire tourner son effectif après la défaite du PSG face à Reims (0-2).

Mercredi soir, le PSG a été battu sur sa pelouse par Reims (0-2). Le club de la Capitale a été très décevant et ne s’est quasiment pas procuré une seule occasion. « C’est une défaite méritée. Reims a mieux joué que nous, a reconnu Thomas Tuchel au micro de Canal+ après la rencontre. Je suis déçu de notre performance. L’entame était correcte, j’ai pensé que ça pouvait être un bon match, mais petit à petit, on a perdu en qualité, en mentalité. Ce n’est pas conforme à ce dont nous sommes capables », a poursuivi l’ancien coach de Dortmund et de Mayence. Pour autant, Thomas Tuchel n’a pas voulu admettre que son large turn-over (Gueye et Thiago Silva en tribune, Di Maria et Meunier sur le banc) avait pu jouer sur la bouillie du soir. « Je ne regrette pas. J’ai pris des décisions parce que j’étais convaincu qu’il fallait les prendre. On a perdu, mais je ne pense pas qu’on a perdu parce qu’on a changé beaucoup de joueurs. La raison, c’est la façon dont on a joué », assure Tuchel, qui n’a pas accablé Leandro Paredes et Layvin Kurzawa , à côté de leur sujet contre Reims. « Nous sommes toujours ensemble. Ce sont mes décisions, ce sont mes joueurs. Mais oui, c’est insuffisant. »