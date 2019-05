Un an de plus pour Julien Stéphan (Rennes) ?

Après le coup de pression mis sur ses dirigeants il y a deux semaines, Julien Stéphan a reçu une proposition de prolongation d’un an de son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2020.

Stéphan veut des garanties

La sortie médiatique d’Hatem Ben Arfa sur son avenir après le nul contre Guingamp il y a deux semaine n’avait pas jeté qu’un froid sur Rennes. Elle avait insufflé un vent de panique chez les Bretons et mis le doute dans l’esprit de Julien Stéphan. Ne se sentant pas assez soutenu par ses dirigeants afin de taper du poing sur la table sur le sujet de l’ancien du PSG, de l’OL ou encore de Marseille, le technicien avait fait part de ses doutes concernant le projet futur du Stade Rennais. Il n’a d’ailleurs pas hésité à annoncer qu’il était en pleine réflexion sur la poursuite ou non de sa mission commencée en décembre dernier à la suite du limogeage de Sabri Lamouchi.Cette annonce a fait l’effet d’une bombe tant le néophyte a réalisé des miracles depuis six mois. Ne souhaitant pas perdre celui qui a ramené le premier trophée du club depuis plus de 50 ans avec la Coupe de France et qui a été annoncé un temps du côté de Lyon, Olivier Létang a rencontré Stéphan et lui a soumis une offre vendredi après la dernière journée de Ligue 1 contre Lille (3-1) d’après L’Equipe. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2020, Julien Stéphan a reçu une proposition pour prolonger d’une saison comme cela aurait dû être le cas si les Rennais avaient fini dans les sept premiers du championnat cette saison (10eme au final). La proposition faite, cela ne veut pas dire qu’elle sera acceptée par le coach. Ce dernier souhaite avant tout avoir des garanties sur le projet sportif et ne l’acceptera qu’après avoir eu des réponses.