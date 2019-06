Umtiti (FC Barcelone) scelle son avenir

Libre en juin 2021, Julian Draxler, l’ancien milieu de terrain offensif de Schalke et de Wolfsburg, continue de se projeter avec le Paris Saint-Germain.



Annoncé sur le départ lors du Mercato d’été, le milieu de terrain offensif international allemand Julian Draxler (25 ans) a-t-il toujours un avenir sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Alors que son nom est cité du côté de Leverkusen et de Tottenham , notamment, le natif de Gladbeck assure que l’on n’a pas vu son meilleur visage chez les champions de France. « Pas encore, a expliqué l’ancien joueur de Schalke et de Wolfsburg – qui est sous contrat jusqu’en juin 2021 – dans un entretien publié sur le site officiel de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. J’espère qu’il va y avoir encore beaucoup de belles choses à venir. Pour être honnête, j’ai eu pas mal de difficultés en début de saison. Je venais de faire une mauvaise Coupe du Monde et étais très déçu. Un nouveau coach était arrivé et je voulais absolument lui montrer que je méritais une place de titulaire.L’entraîneur m’a alors fait énormément confiance et il a été très content de mes performances. Je me sentais très bien jusqu’au match contre Manchester United , pendant lequel je me blesse puis suis absent quatre semaines. Après, je n’étais pas satisfait de mes performances lors des dernières rencontres, comme toute l’équipe d’ailleurs. Nous faisons de notre mieux mais nous ne sommes pas des machines. Il est difficile de rester au top à chaque match. »