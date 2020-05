FC Barcelone: le calvaire de Samuel Umtiti se poursuit

« Le football c’est ma vie, c'est mon monde !»

En effet, observer le tableau de chasse du 5ème joueur le plus capé de l’histoire du sport-roi (176 sélections), c’est tourner les pages d’un livre de légendes où la sélection égyptienne domine le "Continent-mère". Tant en club qu’en sélection, le frère jumeau d’aura été de toutes les campagnes victorieuses. Cent soixante-seize sélections, quatre-vingt-trois buts en 21 ans de carrière sous le maillot des, Hossam Hassan alias le "", c’est 3 Coupes d’Afrique des Nations , 14 titres de champion d’, 5 Coupes nationales, 2 Ligues des Champions africaines, une participation à la Coupe du Monde 1990 et une retraite à près de 41 ans.Attaquant hargneux sur les terrains, combattant infatigable et redoutable finisseur,s’impose toujours comme étant le meilleur buteur de l’histoire de la sélection égyptienne (69 buts) ainsi que le troisième meilleur artificier africain en sélection nationale derrière les légendaires(71 buts) et(79 buts). A lire aussi >> Le Top 5 des meilleurs buteurs africains en sélection nationale Lene s’est pas seulement contenté de ses exploits en sélection. Il a également fait étalage de tout son talent sous les maillots des deux plus grands clubs du pays avec lesquels il a glané tous les titres possibles et imaginables. D’abord sous la prestigieuse vareuse d’(Champion d’Egypte en 1985, 1986, 1987, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; vainqueur de la Coupe nationale en 1985, 1989, 1993 et 1996 ; de la Ligue des Champions en 1987 ; de la Coupe des Coupes en 1984, 1985, 1986 et 1993 ; de la Ligue des Champions Arabes en 1996, de la Coupe des Coupes Arabe en 1994, de la Supercoupe Arabe en 1997 et en 1998) et ensuite sous la tunique du grand rival, le(triple champion d’Egypte 2001, 2003 et 2004 ; vainqueur de la Coupe d’Egypte 2002, de la Supercoupe d’Egypte en 2001 et en 2002 ; de la Ligue des Champions en 2002, de la Supercoupe d’Afrique en 2002 et enfin de la Ligue des Champions Arabe en 2003). Un palmarès à faire frémir de jalousie les plus grandes stars du ballon rond !« Pour moi, le football, ce n'est ni un travail ni un hobby. Le football c’est ma vie, c'est mon monde !» affirme celui qu’on considère comme étant le meilleur joueur égyptien de tous les temps. Un monde au sein duquel, actuel coach de, y a inscrit sa légende en lettres indélébiles.