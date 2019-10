UEL : Nsame sur orbite, Ngadeu et Faï voient jaune

Le Camerounais de cette troisième journée d’Uefa Europa League c’est bien lui, Jean-Pierre Nsame. Buteur le week-end dernier en championnat lors de la réception de Neuchâtel Xamax (4-1), l’attaquant de Young Boys a remis ça ce jeudi à domicile face à Feyenoord. Auteur de son second but de la saison en Ligue Europa, le Lion Indomptable a contribué avec Assale au succès de leur équipe (2-0). Les deux héros des Jaunes et noirs ont marqué sur penalty, respectivement à la 14et 28Grâce à cette victoire, les coéquipiers de Nicolas Moumi Ngamaleu, lui-aussi titulaire, s’adjugent le fauteuil de leader du groupe G avec 6 points, loin devant le FC Porto (1 point), tenu en échec à domicile par Glasgow Rangers (1-1). L’entraîneur du club portugais, Sérgio Conceição n’a une fois de plus pas jugé nécessaire de faire appel à Vincent Aboubakar pour cette rencontre. Même si l’attaquant camerounais a joué une quinzaine de minutes avec les Dragons samedi dernier en Coupe du Portugal sur la pelouse de Coimbroes (0-5).Soirée difficile cependant pour Michaël Ngadeu et La Gantoise qui arrachent le nul (2-2) à la maison, devant Wolfsburg. Menés 0-2 avant la demi-heure de jeu, le défenseur camerounais et ses coéquipiers sont revenus progressivement dans le match grâce notamment à leur détermination. Ngadeu va d’ailleurs écoper d’un carton jaune pour son gros engagement physique (54). Soir encore plus compliquée pour Faï Collins, lui-aussi averti lors du match nul concédé par son équipe, le Standard de Liège qui se déplaçait au Commerzbank-Arena de Frankfurt (2-1). Classés troisième club (3 points) dans le F de ce tournoi, le défenseur-latéral camerounais et ses coéquipiers doivent absolument faire un sans-faute lors de la phase retour, pour demeurer dans la compétition.