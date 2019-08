UEFA : Messi, Ronaldo et van Dijk nommés pour le titre de "Joueur de l’année"

A quelques jours de la cérémonie, l'UEFA a annoncé que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk se disputaient le titre de "Joueur de l’année."

Qui pour succéder à Luka Modric au palmarès du meilleur joueur UEFA ? On le saura bientôt. Le 29 août à Monaco, plus précisément, à l’occasion du tirage au sort des groupes de la prochaine C1. En attendant, l’UEFA a dévoilé jeudi la liste des trois nommés à cette distinction. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe avec Liverpool,après avoir été sélectionnés par un jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la C1 ou la C3, et de 55 journalistes. Du côté des femmes, les Lyonnaises Lucy Bronze, Ada Hegerberg et Amandine Henry ont été retenues après leur sacre en Ligue des Champions. Pernille Harder (Wolfsburg) avait été honorée l’année dernière.