LdC UEFA: aucun joueur africain sacré, une première depuis 2017

Ci-après la liste complète des 23 joueurs africains vainqueurs de la Ligue des Champions (par ordre chronologique) :

Dimanche dernier à, leavait rendez-vous avec l'histoire. Malheureusement pour eux, les partenaires du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye et de l’attaquant camerounais Eric Maxim Choupo-Moting se sont inclinés sur le score d'un but à zéro face auAu bout d'une finale haletante, le géant bavarois qui ne compte aucun footballeur du "continent-mère" dans ses rangs, a ainsi décroché la sixièmede son histoire. Aucun joueur africain ne soulèvera donc la plus prestigieuse des compétitions de clubs cette année.Après le sacre dude(Sénégal),(Egypte),(Guinée) et(Cameroun) l’an passé et celui dud’(Maroc) en 2018, c’est la première fois depuis trois saison que ce cas de figure se produit.A lire aussi >> Drogba, Eto’o, Mané… les records africains en Ligue des Champions ! Il convient de rappeler que plusieurs dignes ambassadeurs de l'Afrique à travers l'Europe ont réussi à remporter la prestigieuseces dernières années. La légende camerounaise Samuel Eto'o est le joueur africain le plus titré en. L'ancien capitaine des Lions Indomptables a soulevé le trophée à trois reprises sous les couleurs du FC Barcelone (2005/06 - 2008/09) et de l'Inter Milan (2009/10).1) Bruce Grobbelaar (Zimbabwe) – Liverpool FC, 1983/842) Rabah Madjer (Algérie) – FC Porto, 1986/873) Abedi Pelé (Ghana) – Olympique de Marseille, 1992/934) Finidi George (Nigeria) – Ajax Amsterdam, 1994/955) Nwankwo Kanu (Nigeria) – Ajax Amsterdam, 1994/956) Geremi Njitap (Cameroun) – Real Madrid, 1999/00 et 2001/027) Samuel Kuffour (Ghana) – Bayern Munich 2000/018) Benni McCarthy (Afrique du Sud) – FC Porto, 2003/049) Djimi Traoré (Mali) – Liverpool FC, 2004/0510) Samuel Eto’o (Cameroun) – FC Barcelone, 2005/06, 2008/09, Inter Milan, 2009/1011) Yaya Touré (Côte d’Ivoire) – FC Barcelone, 2008/0912) Seydou Keita (Mali) – FC Barcelone, 2008/09, 2010/1113) Sulley Muntari (Ghana) – Inter Milan, 2009/1014) McDonald Mariga (Kenya) – Inter Milan, 2009/1015) John Obi Mikel (Nigeria) – Chelsea FC, 2011/1216) Salomon Kalou (Côte d’Ivoire) – Chelsea FC, 2011/1217) Michael Essien (Ghana) – Chelsea FC, 2011/1218) Didier Drogba (Côte d’Ivoire) – Chelsea FC, 2011/1219) Achraf Hakimi (Maroc) – Real Madrid, 2017/1820) Sadio Mané (Sénégal) : Liverpool FC, 2018-201921) Mohamed Salah (Egypte) : Liverpool FC, 2018-201922) Naby Keita (Guinée) : Liverpool FC, 2018-201923) Joël Matip (Cameroun) : Liverpool FC, 2018-2019