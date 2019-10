Udinese : Tudor remplacé par Gattuso ?

A la suite de la qualification de Monaco pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens de Marseille, Leonardo Jardim a notamment évoqué l’aspect tactique de cette rencontre.

Jardim : « Tous les joueurs auront des possibilités pour jouer »

Leonardo Jardim avait fait tourner face à un OM un peu moins remanié, mais c’est bien l’AS Monaco qui s’est qualifié, mercredi soir, pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (2-1). Des buts de Jean-Kévin Augustin et Ruben Aguilar ont suffit au club de la Principauté pour ne faire du contre son camp de Benjamin Lecomte qu’une péripétie, et l’entraîneur monégasque a visiblement apprécié la performance des siens : « « La victoire est méritée parce que Monaco a fait une très grosse première mi-temps. Notre capacité à renverser le jeu a fait mal à l'adversaire. En deuxième mi-temps, l'adversaire a pris des risques et est resté à 2 contre 2 en défense », a analysé Jardim.Puis le technicien portugais s’est attelé à mettre les quelques points noirs de côté : « On a pris un but mais on en a mis deux. Je n'ai pas de problème. Oui, Lecomte a marqué contre son camp. Mais il nous a sauvé à d'autres moments. Le gros bénéfice, c'est l'équipe qui s'est qualifiée. Je suis content du comportement de l'équipe ». Une formation amputée d’habituels cadres tels que Wissam Ben Yedder et Islam Slimani au coup d’envoi. Mais qui a su élever le niveau face à un club phocéen peu emballant : « Tous les joueurs auront des possibilités pour jouer. Seuls quatorze peuvent jouer. Mais le groupe le comprend et travaille au maximum. J'avais dit avant le match que j'allais changer six ou sept joueurs. C'est de la confiance ». Et elle fera du bien à tout un effectif.