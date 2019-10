Udinese : Gattuso pour remplacer Tudor ?

Déjà dans le viseur de certains supporters et d'autres anciens d'Arsenal depuis son arrivée , Nicolas Pépé s'est aussi attiré la foudre des médias anglais. Mais dans cette grisaille, l'international ivoirien peut encore compter sur des soutiens importants dont celui de Patrice Evra,l'ex latéral gauche de Manchester United. 3but et 2 passes décisives ! Tel se décline le bilan fort famélique de l'éléphant ivoirien en 13 apparitions sous les couleurs gunners. Des chiffres qui attisent davantage le courroux des fans du club londonien contre l'ex lillois acquis à 80 millions d'euros cet été. À ce lot d'insatisfaits se sont ajoutés les journalistes anglais qui découpent depuis quelques semaines maintenant l'ivoirien. Fin connaisseur de la Premier League pour y avoir évolué plusieurs saisons et conscient du talent de l'ancien angevin, l'ex international Francais , Patrice Évra a réagi sur sa mauvaise passe . «Je pense que son prix est un problème. Cela met de la pression et les supporters ne comprennent pas. Cela ne garantit pas 30 buts dès la première saison», a expli qué l’ex capitaine de Manchester United sur Sky Sports.Toutefois ,le latéral gauche français croit en l'ailier de 24 ans et demande du temps à l'instar d'autres anciens gunners . «Il faut donner du temps à Pépé, je crois en ce joueur. Il doit juste réaliser que la Premier League est complètement Un autre soutien de taille à côté de ceux de son Coach Unai Emery,le manager d'Arsenal sans oublier celui de ses coéquipiers, qui devrait permettre à Nicolas Pépé de rester focus sur son objectif et rebondir le moment venu.