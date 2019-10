Udinese : De Paul jusqu’en 2024

LE PRÉCÉDENT MONSOREAU

PSG - Polémique : Hatem Ben Arfa réclame une petite fortune au PSG !

Hatem Ben Arfa va retrouver le #PSG aux Prud'hommes

Le PSG et Hatem Ben Arfa ont rendez-vous aux Prud'hommes ce mercredi

En 2016, Hatem Ben Arfa arrive au PSG après une saison plus que convaincante à Nice. Maiset HBA ne jouera plus sous les couleurs du PSG jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2018. L’ancien Lyonnais rebondit dès le Mercato estival et signe à Rennes avec qui il remportera la Coupe de France en avril 2019… face à ses anciens coéquipiers du PSG. Mais l’histoire n’est pas terminée. HBA estime que son ancienne direction l’a empêché de toucher certaines primes etIl demande également un euro symbolique de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En cas de décision favorable, Ben Arfa ne serait pas le premier à obtenir gain de cause. En 2011, Sylvain Monsoreau avait contesté sa mise à l’écart par Saint-Étienne et devant les Prud’hommes, il avait obtenu 164 000 euros au titre de rappel de salaires, puis 350 000 euros pour préjudice professionnel et 50 000 euros pour le préjudice moral, devant la cour d’appel de Lyon. Libre de tout contrat depuis son départ de Bretagne l’été dernier,