Turquie : Quatre joueurs positifs dans plusieurs équipes

José Mourinho, le coach de Tottenham, estime qu'il a ouvert un certain chemin pour les plus jeunes entraîneurs dans le football mondial.

Mourinho apprécie l’atmosphère négative

José Mourinho est parvenu à mener Tottenham vers la prochaine édition de la Ligue Europa alors qu'il avait pris la tête des Spurs dans une mauvaise posture en Premier League (14ème place du classement), à la place de Mauricio Pochettino, licencié en novembre dernier. Au cours de sa carrière d'entraîneur, le Portugais a su garnir son palmarès de 25 trophées depuis 2003, et a estimé qu'il avait aussi ouvert un chemin pour certains de ses collègues actuels, plus jeunes que lui.a-t-il commenté dans un entretien pour Mastercard.Sondé sur sa préférence entre un match à domicile et un match à l'extérieur, l'ancien entraîneur du Real Madrid a opté pour la seconde option. "Extérieur.domicile, tu as de meilleures conditions pour gagner qu'à l’extérieur, donc il y a plus de pression., a développé José Mourinho.C'est dans un contexte hostile qu'il avait d'ailleurs offert sa célébration la plus connue, le 28 avril 2010 sur la pelouse du Camp Nou après la qualification de l'Inter Milan pour la finale de la Ligue des champions, en dépit d'une défaite face au FC Barcelone (1-0 après un succès 3-1 à l'aller). Au coup de sifflet final, il avait foncé vers les supporters de l'Inter Milan, le doigt levé vers le ciel, et avait été calmé par Victor Valdés, gardien du club catalan, trouvant trop démesurée sa démonstration de joie.