Turquie : Moryke Fofana s'engage avec Malatyaspor

Mohamed Yattara, l'attaquant d'Auxerre, a signé les deux buts de la Guinée face au Burundi (2-0), dimanche lors de la 3eme journée du groupe B de la CAN 2019.

Titularisé par Paul Put dimanche face au Burundi,. L'attaquant de l'AJ Auxerre a inscrit les deux buts du Syli national face aux Intamma mu Rugamba. Le troisième doublé de la carrière de l'ancien de l'OL en équipe nationale, qui disait sa satisfaction après avoir été. "Ce n'était pas facile pour moi car le premier match je suis entré cinq minutes et le deuxième je n'avais pas joué. Aujourd'hui j'avais vraiment à coeur de me donner à fond et d'aider l'équipe. Il fallait que je réponde présent au moment où on fait appel à moi. Je suis vraiment content !", a-t-il réagi avant de se projeter sur la suite du tournoi : "On prend les matchs les uns après les autres. On va savourer cette victoire, bien la savourer et on verra contre quelle équipe on va tomber."