Turquie : Galatasaray ne veut plus de Mbaye Diagne !

Selon des clarifications de l’entraîneur de l’équipe nationale de football du Cameroun, le défenseur-latéral droit de Getafe s’est blessé dimanche, lors de la réception d’Osasuna (0-0), match de la treizième journée de la Liga. Conséquence, l’ancien joueur de Granada et de Watford est déclaré ne disputera pas les matchs Cameroun – Cap-Vert et Rwanda – Cameroun, des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 respectivement prévues les 13 et 17 novembre prochain. « Allan Nyom a eu un match hier. A la fin du match, le médecin de Getafe a contacté le staff médical des Lions. On a appris par la suite qu’il n’était pas en condition minimum pour représenter les Lions », a expliqué Toni Conceiçao en conférence de presse ce lundi. Allan Nyom sera remplacé par Harold Moukoudi (21 ans), joueur de Saint-Etienne.