Turquie (21e j.) : Mustapaha Yatabaré répond à Demba Ba

When you take the young G’s ⚽️ & the mandem tell you to allow it 😅🤣 #NutmegsForDays #YYB pic.twitter.com/jpWLQyMakB — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) February 5, 2020

Yo Cap @B_Fernandes8 been a pleasure playing with you...good luck on your new journey😎 @premierleague is getting a baller🤘🏿Wish you all the best #YYB pic.twitter.com/xDx15spF3t — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) January 29, 2020

Titularisé à 13 reprises en championnat Portugais, l'ailier de la RD Congo n'a mis qu'un seul pion et n'a délivré que deux passes décisives. Des faibles statistiques qui ne plaident pas en sa faveur. Il n'a contribué qu'aux 14% des buts marqués par son équipe en championnat malgré avoir été 75% de temps présent sur la pelouse. Le président des Vert et Blanc, Leoes Frederico Varandas, n'a pas manqué de confirmer que l'avenir de Bolasie est d'ores et déjà scellé, dans une interview accordée à Record. A lire aussi >> Sporting CP : Bolasie n'a pas rejoint le CSKA à cause du racisme