Tunisie : Tessema dirigera le Clasico entre l'EST et l'ESS

En plus des nombreuses absences en défense, Edinson Cavani ne jouera pas non plus avec le PSG mercredi, à Monaco (15eme journée de Ligue 1).



Cavani encore out, une défense remaniée

Le Paris Saint-Germain devra se passer d'Edinson Cavani pour son second match en trois jours contre l'AS Monaco, ce mercredi (21 heures).. Il a ressenti une douleur à l'aine lors de l'ultime séance d'entraînement.Pour le reste,, tous titulaires dimanche (3-3), ne sont pas convoqués. "Nous sommes presque sûrs que Bernat, Marquinhos et Meunier ne seront pas là. Ce n'est pas grave, mais ce n'est le moment de prendre des risques. Pour les autres, on va voir. On va décider après l'entraînement. Il y a quelques pépins musculaires, mais c'est normal", avait expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse ce mardi.