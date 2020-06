Tunisie : polémique autour de Youssef Msakni

[#L1🇫🇷] Bertrand Traoré 💬 :

"J'ai souvent joué sur une aile, mais je l'ai toujours dit, je me sens plus à l'aise en position axiale. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes meilleurs matchs et eu mes meilleures statistiques avec l'OL."



(Sidwaya Sport) pic.twitter.com/ecM73yVwbz — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 11, 2020

« On ne quitte pas un club de ce standing du jour au lendemain sans réfléchir, sauf si on ne veut plus de vous», a souligné l’Etalon. «J’ai 24 ans, il me reste deux ans de contrat et je ne suis pas à la rue. Moi ce que je veux, c’est continuer à grandir, à progresser, à jouer au football chaque week-end et à franchir des paliers dans un projet sportif qui me correspond et dont je suis partie prenante », a-t-il expliqué dans les colonnes du Sidwaya Sport. « J’ai souvent joué sur une aile, mais je l’ai toujours dit, je me sens plus à l’aise en position axiale. C’est d’ailleurs là que j’ai fait mes meilleurs matchs et eu mes meilleures statistiques avec l’OL lorsqu’on jouait avec Memphis et/ou Fekir en position axiale dans un schéma en losange », a ajouté l'ancien attaquant de Chelsea. A lire aussi >> Courtisé un peu partout, Bertrand Traoré veut quitter l'OL