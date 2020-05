Tunisie : Nagguez sort de prison

Antoine Bell : « Vous ne pouvez pas dire que Yaya Touré est le meilleur milieu de terrain de tous les temps en Afrique » https://t.co/vCQv76VsqD — Actu Cameroun (@actucameroun) May 15, 2020

Il a remporté la Ligue des Champions en 2009 sous le maillot du FC Barcelone et soulevé le Ballon d’Or Africain à quatre reprises (2011, 2012, 2013, 2014). En 2015, il a réussi à monter sur le toit de l'Afrique, en remportant la Coupe d’Afrique des Nations. L’ex Eléphant a pratiquement raflé tous les prix majeurs. Une carrière incroyable qui fait de lui l’un des meilleurs milieux. Mais, est-il le meilleur milieu africain de tous les temps ? Pour la légende camerounaise Joseph-Antoine Bell, la réponse est non. L’ancien gardien des Lions Indomptables a placé Abedi Pele, Abdul Razak, Ibrahim Sunday et Abedi Ayew un cran au-dessus de Yaya Touré. « Vous ne pouvez pas dire que Yaya Touré est le meilleur milieu de terrain de tous les temps en Afrique parce qu’il a remporté le titre de meilleur joueur africain de l’année à quatre reprises. C’est vrai que pour le faire, il faut être spécial. Mais les ghanéens ne peuvent pas choisir le meilleur de tous les temps sans citer Abedi Ayew, Abdul Razak et Ibrahim Sunday. Je suis heureux d’avoir eu la chance d’avoir regardé et joué avec Abedi Pele et Abdul Razak. Ils étaient les plus grands, incomparables à Yaya Touré », a indiqué l’ancien portier de la sélection camerounaise. Bien qu’ayant découvert l’Europe à un âge relativement avancé (31 ans), l’illustre rempart camerounais Joseph-Antoine Bell a su incruster son nom dans la liste des meilleurs gardiens de but de la Ligue 1 française, lui qui a porté les vareuses de l’Olympique de Marseille, de Toulon, des Girondins de Bordeaux et de Saint-Etienne. Le portier Camerounais aux réflexes étonnants (50 sélection) a remporté deux Coupes d’Afrique des Nations en 1984 et en 1988A lire aussi sur Orange Football Club >> Sondage : Qui est le meilleur joueur africain ?