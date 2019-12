Tunisie - LP2 : les arbitres de la 9e journée

Haro contre les fumigènes !

Pour le reste, l'entraineur Mouine Chaâbani aura l'embarras du choix, notamment en attaque entere Taha Yassine Khenissi et Ibrahima Ouattara qui a fait forte impression samedi dernier à Casa contre le Raja et dont la blessure au cours de ce match ne présente aucune gravité. Quant à la JSK, elle a débarqué mercredi à Tunis. L'entraineur français Hubert Velud risque de ne pas pouvoir compter sur les services de soin défenseur Walid Bencherifa, incertain en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Les conférences de presse d'avant-match se dérouleront ce jeudi, à 19h pour le staff technique de l'EST, et à 19h30 pour celui de la JSK. C'est le Sénégalais Maguette Ndiaye qui officiera le derby maghrébin entre l'EST et la JSK, tous deux premiers du groupe "D" au terme de la première journée. Il sera assisté de ses compatriotes El Hadji Samba et Nouha Bangoura.L'Espérance Sportive de Tunis a publié mercredi un communiqué où elle demande à ses supporters de ne pas allumer des fumigènes qui peuvent conduire à une suspension, d'abord temporaire, puis définitive de la rencontre, en plus d'une amende salée selon les nouveaux règlements draconiens édictés par la confédération africaine. Par ailleurs, la vente des billets a commencé mercredi et se poursuivra ce jeudi de 10 à 17h et vendredi de 10 à 20h au Parc "B" et aux guichets du stade olympique d'El Menzah. Les prix ont été fixés à 10, 15, 25 et 35 dinars. Nouveauté: les jeunes de moins de 18 ans peuvent accéder au stade à condition d'acheter un billet.