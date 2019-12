Tunisie - LP2 : le trio de tête passe la vitesse supérieure

C'est ainsi que le dauphin, l'Avenir Sportif de Gabès a remporté le match au sommet contre l'Espérance Sportive de Zarzis (1-0), alors que le leader, le Sfax Railways Sport a ramené un précieux succès de son déplacement chez la lanterne rouge, l'Association Sportive de l'Ariana qui s'enfonce irrémédiablement.Quant à l'Olympique de Béja, troisième, il a souffert avant de venir à bout de l'Etoile Sportive Radésienne (1-0).A Gabès, Avenir Sportif de Gabès-Espérance Sportive de Zarzis (1-0). Oussama Boubakri 82' sur penalty.A l'Ariana, Association Sportive de l'Ariana-Sfax Railways Sport (2-3). Ahmed Hammami 15' et 30' pour l'ASA; Amine Ben Romdhane 41', Sami Zouabi 62' et Achraf Zitouni 86' pour le SRSA Ben Arous, Sporting Club de Ben Arous-Croissant Sportif de Msaken (0-0)A Béja, Olympique de Béja-Etoile Sportive Radésienne (1-0). Hassène Mouelhi 8' sur penaltyA Sbikha, Avenir Sportif de Sbikha-Stade Africain de Menzel Bourguiba (1-0). Mohamed Alaâeddine Selmi 68'A Medenine, Club Olympique de Medenine-Olympique de Sidi Bouzid (2-0). Ghazi Challouf 18' sur penalty et Mazen Klach 66'.A Sfax stade 2 mars, Stade Sportif Sfaxien-Club Sportif de Menzel Bouzelfa (0-0).*Groupe "A"1) SRS 18 points2) ASG 173) OB 164) OSB 155) COM 146) ESR 13-ASS 138) ESZ 109) SCBA 1110) CSM 1011) SAMB 812) ASA 3*Groupe "B"1) EGSG 17 points-ASR 173) SG 14- CSMB 145) ASD 136) JS 11-ESJ 118) ESHS 109) ASOE 810) ASM 711) ASK 6- SSS 6A Djerba Houmet Souk, Association Sportive de Djerba-Stade Gabésien (Nidhal Letaief)A Oued Ellil, Avenir Sportif de Oued Ellil-Espoir Sportif de Jerba (Mahmoud Ksiia)A Jendouba, Jendouba Sport-Avenir Sportif de Rejiche (Mejdi Bellagha)A Kasserine, Avenir Sportif de Kasserine-Avenir Sportif de la Marsa (Amir Loussif)A Lala, El Gaouafel Sportive de Gafsa-Espoir Sportif de Hammam-Sousse (Walid Bannani).