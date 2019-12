Tunisie - LP2 : le Sfax Railways Sport vire en tête de la L2

Son poursuivant immédiat, l'Etoile Olympique de Sidi Bouzid s'est lui aussi imposé dimanche à l'occasion de cette même 11e et dernière journée de la phase aller (2-0) sur la pelouse de l'Association Sportive de l'Ariana qui s'enfonce en bas de tableau.A l’Ariana, Association Sportive de l’Ariana-Olympique de Sidi Bouzid (0-2). Bahaâ Brahmi 16' et Ziad Essoussi 67'.A Ben Arous, Sporting Club de Ben Arous-Stade Africain de Menzel Bourguiba (4-0). Khalil Marai17' sur penalty, Nizar Abbès 52', 54' et 78'.A Béja, Olympique de Béja-Croissant Sportif de Msaken (1-0). Hassène Mouelhi 34'.A Sbikha, Avenir Sportif de Sbikha-Etoile Sportive Radésienne (2-0). Anouar Jouini 18' et 57'.A Gabès, Avenir Sportif de Gabès-Sfax Railways Sport (0-1). Hamza Sellami 11'A Medenine, Club Olympique de Medenine-Espérance Sportive de Zarzis (0-1). Ihab Troudi 39'.A Oued Ellil, Avenir Sportif de Oued Ellil-Espoir Sportif de Hammam-Sousse (2-1). Achraf Nasri 2' sur penalty et Nader Jerbi 49' pour l'ASOE; Mehdi Saâda 34' pour l'ESHS.A Jendouba, Jendouba Sport-Stade Gabésien (0-0).A Sfax stade 2 mars, Stade Sportif Sfaxien-Avenir Sportif de Rejiche (2-3). Kais Trabelsi 61' sur penalty et Imed Jabeur 88' pour le SSS; Ahmed Hadhri 22' et 30', et Nidhal Ben Salem 77' pour l'ASR.A Djerba Houmet Souk, Association Sportive de Djerba-Club Sportif de Menzel Bouzelfa (0-0).1) SRS 22 points2) EOSB 213) OB 204) ASG 175) ASS 16-ESZ 167) COM 158) ESR 14. SCBA 1410) CSM 1311) SAMB 912) ASA 31) EGSG 24 points2) ASR 233) SG 194) JS 16-. CSMB 16-. ASD 167) ASOE 148) ESJ 139) ESHS 1110) ASM 911) ASK 812) SSS 7