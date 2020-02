Tunisie - LP2 : El Gaouafel Gafsa, à pas sûrs

Il a creusé l'écart sur ses poursuivants dimanche au terme de la 12e journée du championnat de Ligue 2 en allant s'imposer sur la pelouse de l'AS Djerba grâce surtout à un nouveau but de la nouvelle recrue Samah Bouhajeb.Pendant ce temps, le dauphin, l'AS Rejiche perdait en déplacement à la Marsa (3-2), alors que le 3e au classement, le Stade Gabésien concédait un nul blanc sur sa pelouse de Bouchamma face à l'Espoir de Jerba.Le choc du bas du tableau est revenu au Stade Sportif Sfaxien, vainqueur à Kasserine (4-3) grâce notamment à un hat trick de la révélation Hassen Chelli.A la Marsa, Avenir Sportif de la Marsa-Avenir Sportif de Rejiche (3-2). Khalil Ounallah 51' et 60', et Amine Stiti 54' pour l'ASM; Ahmed Hadhri 37' et 90+5' pour l'ASR.A Oued Ellil, Avenir Sportif de Oued Ellil-Jendouba Sport (2-2). Achraf Nasri 40' et Abderrahmane Bouafif 90' pour l'ASOE; Adnène Mejri 56' sur penalty et Mohamed Arfaoui 70' pour JS.A Menzel Bouzelfa, Club Sportif de Menzel Bouzelfa-Espoir Sportif de Hammam-Sousse (0-1). Ahmed Amri 73'A Kasserine, Avenir Sportif de Kasserine-Stade Sportif Sfaxien (3-4). Tarek Nasri sur penalty 7' et 75', et Yassine Bouazzi 90+2' pour l'ASK; Hassen Chelli 14', 23' et 81', et Maher Bellili 48' pour le SSS.A Bouchamma, Stade Gabésien-Espoir Sportif de Jerba (0-0).A Djerba Houmet Souk, Association Sportive de Djerba-El Gaouafel Sportive de Gafsa (0-2). Samah Bouhajeb 25' et Houcine Jemaïel 45' contre son camp.1) EGSG 27 points2) ASR 233) SG 204) JS 175) CSMB 16-. ASD 167) ASOE 158) ESHS 14-. ESJ 1410) ASM 1211) SSS 1012) ASK 8.