Tunisie - LP1 : Hatem Missaoui démissionne du CSHL

Arsenal, qui ne voyait pas le jour au Standard de Liège, a remonté deux buts en deux minutes jeudi (2-2). Alexandre Lacazette a relancé les Gunners.

Groupe A : Pas de carton plein pour le FC Séville

Groupe B : Les Scandinaves passent, le Dynamo reste à quai

Groupe C : Getafe verra les 16emes



¡¡FINAAAL en el Coliseum!! 🎉@GetafeCF 3-0 @FCKrasnodar

El Getafe estará en el bombo del sorteo de dieciseisavos de final de la @europaleague. ¡Nos apuntamos a otra ronda! 🍻#VamosGeta #EuroGeta pic.twitter.com/peRyjgEBWX



— Getafe C.F. (@GetafeCF) December 12, 2019

Groupe D : Le LASK chipe la tête au Sporting

Groupe E : Cluj finit proprement le travail

Groupe F : Arsenal joue avec le feu, Francfort a eu chaud

Les enjeux étaient quasi-inexistants dans le groupe A, où tout était joué avant cette ultime journée. Auteur d'un sans-faute jusqu'à présent, le FC Séville a connu un accroc sans gravité contre l'APOEL Nicosie (1-0). A noter que Munas Dabbur a raté un penalty alors que le score était nul et vierge. Dans l'autre rencontre, Qarabag et Dudelange se sont neutralisés (1-1).La situation était en revanche beaucoup plus indécise dans cette poule, où trois équipes étaient à la lutte pour deux places. La soirée a finalement souri aux deux clubs scandinaves, à savoir Malmö et Copenhague. Les Suédois ont pris la première place grâce à leur victoire face aux Danois (1-0), alors que dans le même temps le Dynamo Kiev n'a pu faire mieux qu'un nul contre Lugano (1-1). Un résultat insuffisant pour les Ukrainiens, dont la campagne européenne s'arrête ce jeudi.Pendant que Bâle - déjà qualifié - prenait le meilleur sur Trabzonspor (2-0), un duel à couteaux tirés opposait Getafe à Krasnodar. Longtemps indécise, la rencontre a basculé en faveur du club de la banlieue madrilène dans le money-time (3-0). Les Azulones seront donc au rendez-vous des 16emes, alors que les Byki n'iront pas plus loin.Le LASK Linz n'a décidément pas fini de nous surprendre. Déjà en possession d'un billet pour le tour suivant, la formation entraînée par Valérien Ismaël s'est offert la première place du groupe D en battant nettement le Sporting Portugal (3-0). Les Leoes terminent quant à eux deuxièmes mais ne pouvaient de toute manière pas être dépassés par le PSV Eindhoven. Le club néerlandais a été accroché sur sa pelouse par Rosenborg (1-1).Alors que Rennes sauvait l'honneur grâce à une victoire contre la Lazio Rome (2-0), le CFR Cluj devait définitivement acter sa qualification en prenant au moins un point face au Celtic Glasgow. Mission accomplie pour Bilel Omrani et ses coéquipiers, qui ont dompté les Bhoys (2-0). Ecossais et Roumains seront donc concernés par le tirage au sort des 16emes de finale, qui aura lieu lundi.Il aurait fallu un cataclysme (une défaite par cinq buts d'écart) pour qu'Arsenal soit éliminé. Le scénario catastrophe ne s'est pas produit, mais les Gunners n'ont pas franchement été des plus rassurants. Menés 2-0 à un quart d'heure du coup de sifflet final, les Londoniens ont cependant recollé grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et de Bukayo Saka (2-2). Un véritable coup dur pour les Liégeois qui, en cas de victoire, auraient ravi la deuxième place à l'Eintracht Francfort, qualifié de justesse malgré sa défaite contre le Vitoria Guimaraes (2-3).