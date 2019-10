Tunisie : Jeremy Dudziak ne jouera plus avec les Aigles

Mercato - PSG : Le Barça aurait un plan pour s’offrir Kylian Mbappé ! https://t.co/sEgrPIZMYb pic.twitter.com/V63Q7pq3md — le10sport (@le10sport) 12 octobre 2019

MD: Le Barça cherche un attaquant vedette et Mbappé est le grand rêve. Le club sait que sa signature est très difficile à obtenir.Fin de contrat en 2021 et cela fournit une perspective. pic.twitter.com/4P7QeDsgiS — FR-Barça (@FRBarca__) 12 octobre 2019

Les 4 candidats à la succession de Luis Suarez selon MDhttps://t.co/OhcGGwBXJC — Daily Mercato (@DailyMercato) 12 octobre 2019

[#LaLiga🇪🇸] Selon @mundodeportivo, le Barça veut recruter un numéro 9 de classe mondiale rapidement. Les noms évoqués par le média espagnol: • Kylian Mbappé🇫🇷 • Harry Kane🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 • Marcus Rashford🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 • Roberto Firmino🇧🇷 • Lautaro Martinez🇦🇷 pic.twitter.com/daSwx0M2bl — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 12 octobre 2019

Buteur contre l’ Inter Milan et face au FC Séville, Luis Suarez a rappelé à tout le monde qu’il est toujours un membre à part entière du dispositif du FC Barcelone. A bientôt 33 ans, l’Uruguayen ne représente clairement plus l’avenir du Barça et l’arrivée d’ Antoine Griezmann a longtemps laissé penser qu’il pourrait être mis sur la touche.par les dirigeants catalans. D’après Mundo Deportivo, la recherche de futur n°9 sera conditionnée par la saison de Luis Suarez. Si l’Uruguayen décline alors la priorité du recrutement estival sera mis sur l’achat d’un avant-centre. S’il répond aux attentes, le dossier sera finalement repoussé jusqu’en 2021.Josep Bartomeu aimerait d’ailleurs que ce soit ce deuxième scénario qui se passe car le président du Barça a un objectif et pas des moindres : la super star du PSG,! Si l’on en croit nos confrères espagnols, l’attaquant du PSG fait rêver le board barcelonais etEncore faut-il que Mbappé n’a pas prolongé dans la Capitale d’ici là. Après Neymar , le Barça veut donc de nouveau mettre le feu aux poudres en s’attaquant à l’autre étoile parisienne. Le dossier s’annonce compliquer puisque le Real Madrid lorgne sur le Français. Aussi lAfin de ne pas se faire surprendre, la direction sportive des Blaugrana a donc érigé une liste des profils qui plaisent pour succéder à Luis Suarez.Dans les noms couchés, Harry Kane arrive en bonne position. Les Barcelonais apprécient sa qualité de buteur, proche de celle de l’Uruguayen même si l’Anglais participe moins au jeu collectif. Mais, comme Mbappé, le capitaine de Tottenham a un salaire conséquent (20 millions d’euros annuels) et a prolongé lors de l’été 2018 avec les Spurs.Ce n’est pas le cas de Marcus Rashford, déjà ciblé durant l’été mais qui a finalement prolongé jusqu’en 2023 avec Manchester United. Reste le cas Lautaro Martinez . L’attaquant argentin de l’Inter Milan (22 ans) plait beaucoup à Lionel Messi et semble plus abordable que les autres noms prononcés avant. Seulement,Après le complexe dossier Neymar durant l’été, le Barça risque de se retrouver face à un nouveau dossier chaud d’ici un à deux ans.