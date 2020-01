Tunisie : Fousseny Coulibaly prolonge avec l'Esperance de Tunis

Les rencontres sont prévues le vendredi 24 janvier 2020 pour le premier tour et le deuxième tour aura lieu le vendredi 21 février prochain. Les clubs de l’élite rencontreront dans la compétition à partir des 16ès de finale. Cette1) CO BOUAFLE (L2) Vs YOPOUGON FC (D3) 2) SIGUILOLO FC (L2) Vs RC KOUMASSI (D3) 3) LYS SASSANDRA (L2) Vs ABIDJAN CITY (D3) 4) LES SERAPHINS (D3) Vs OC TAABO (D3) 5) MOUNA FC (L2) Vs COSAP (L2) 6) US FERMIERS (L2) Vs ASC BOUAKE (D3) 7) JAC ZUENOULA (D3) Vs SABE SPORT (D3) 8) AGIR FC (D3) Vs RFC YAKRO (L2) 9) FC SOLIDARITE (D3) Vs ATHLETIC CLUB D’ADJAME (D3) 10) SUGAR FC (D3) Vs AS DIVO (D3) 11) MARAHOUE FC (D3) Vs EDUS ABOISSO (D3) 12) ES BINGERVILLE (L2) Vs REVEIL CLUB DALOA (D3) 13) EBC ARRAH (D3) Vs US NIABLE (D3) 14) LANFIARA FC (D3) Vs ESPOIR KOUMASSI (D3) 15) CO KORHOGO (L2) Vs IFER (D3) 16) GBALLET SPORT BUYO (D3) Vs CO MONAJOCE (D3) 17) ESP ISSIA (D3) Vs ES AGBOVILLE (D3) 18) STELLA CLUB (L2) Vs FC OSA (L2) 19) AS DENGUELE (L2) Vs ZOMAN FC (D3) 20) MOOSSOU (L2) FC Vs GUERRY FC (D3) 21) STADE D’ABIDJAN (L2) Vs ISCA (D3) 22) OFC ADIAKE (L2) Vs DEUX PLATEAU FC (D3) 23) ES BAFING (L2) Vs ASC OURAGAHIO (D3) 24) ALLIANCE INDENIE (D3) Vs EFYM (L2) 25) G27 (D3) Vs NZI FC (D3) 26) SIROCCO FC (L2) Vs SONGON FC (L2) 27) SACRABOUTOU SPORT (D3) Vs JCAT (L2) 28) IVOIRE ACADEMIE (D3) Vs SEWE SPORT (L2) 29) RFC ABOISSO (L2) Vs ACADEMIE TALENTOS DRISSA DIABATE DE KORO (D3) 30) SCHADRAC FC (D3) Vs ESPERANCE BOUAKE (L2) 31) COSMOS FC (L2) Vs ADFCA (L2)