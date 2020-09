Tunisie : Deux matchs amicaux en octobre

Le père de Messi prend la parole !

L’instant avait quelque chose de solennel. Alors que tous les amoureux du FC Barcelone épluche la moindre information concernant l’avenir de Lionel Messi, le père de la star, en personne, a brisé le silence sur la chaîne Cuatro. Ses propos ont été très brefs, concis, mais aussi évocateurs. Le numéro 10 souhaite bien quitter le Barça et n’a pas changé d’avis. Est-il difficile pour Messi de rester à Barcelone ? «Oui», répond le père Lionel Messi. Va-t-il quitter le club catalan cet été ? «Je ne sais pas», a répondu Jorge Messi, estimant que la situation était «difficile». Le père du natif de Rosario s’est également montré assez laconique concernant Manchester City. «Je n’ai pas pas parlé à Pep (Guardiola, ndlr)», a-t-il lancé, ajoutant qu’il n’a discuté «avec personne». Enfin, à la question «comment voyez-vous l’avenir au Barça ?», Jorge Messi a encore répété : «Difficile, difficile…». Il convient de rappeler que la Pulga n’a toujours pas pris la parole publiquement après avoir envoyé un courrier recommandé à sa direction pour exprimer ses envies de départ. >> Mercato: Messi a annoncé au FC Barcelone son intention de quitter le club ! Prêté la saison passée à Besiktas, l'attaquant international malien Abdoulay Diaby (29 ans, 27 sélections, 8 buts), s’est bien relancé sous les couleurs du club stambouliote. Au point de se trouver un nouveau point de chute ? Son frère et agent Idrissa Diaby ne l’exclut pas. «Abdoulay a effectué une belle saison en Turquie. Le club stambouliote comptait beaucoup sur lui, il a même disputé 34 matchs (et inscrit 6 buts, ndlr) », indique-t-il au site belge Walfoot. Idrissa Diaby confirme également l’existence de diverses pistes actives pour le polyvalent avant-centre des Aigles du mali:« Plusieurs cadors belges sont intéressés et ont pris contact. C’est également le cas de clubs de Ligue 1 et d’autres formations européennes. Quoiqu’il en soit, il ne dit pas non à un retour en Belgique. » Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec son employeur lisboète, l'ancien pensionnaire du LOSC et du FC Bruges est donc susceptible de changer d’air cet été. A lire aussi >> Mercato: le défenseur international malien Kiki Kouyaté débarque au FC Metz Deux semaines après s’être installé sur le banc du Barça, Ronald Koeman s’apprête à accueillir sa première recrue. Sans surprise, cela devrait être un néerlandais, en la personne de Giorginio Wijnaldum. Selon le quotidien De Telegraaf, les négociations sont bien avancées entre les deux clubs et il ne manquerait plus que quelques détails à régler pour la finalisation du deal. L’arrivée de l’ancien joueur du PSV Eindhoven viendrait compenser le départ récent du Croate Ivan Rakitic (à Séville). >> Mercato: Rakitic retourne au FC Séville Pas de temps à perdre en Turquie si l’on peut trouver mieux. Le défenseur international béninois de Boluspor, Moïse Adilehou (24 ans, 9 sélections), va vivre une autre expérience. A un an de la fin de son contrat, l’originaire de Cotonou s’est engagé en faveur du NAC Breda pour deux saisons. Avec le club néerlandais, le quart-finaliste de la CAN 2019 mettra toute son expérience et son talent à contribution pour l’aider à retrouver l’élite qu’il a quittée il y a deux ans.Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme c’était pressenti depuis quelques jours, Manchester United s’est payé les services de l’international néerlandais Donny Van De Beek. Contre un montant de 40M€, les Red Devils ont réussi à arracher ce milieu de terrain de 23 ans à son club formateur de l’Ajax d’Amsterdam. Ce dernier a paraphé un deal de cinq ans avec le troisième du dernier exercice de la Premier League. A lire aussi >> Mercato: Upamecano dans le viseur de Manchester United