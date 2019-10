Tunisie : Aymen Abdennour rappelé, Wahbi Khazri toujours écarté

Le Sénégal affronte le Brésil, le 10 octobre prochain à Singapour. Les deux équipes s’affrontent pour la première fois de leur histoire. Et pour le sélectionneur des lions de la

Téranga

,

Aliou

Cissé, ce match sera compliqué.

En conférence de presse pour dévoiler la liste des joueurs sélectionnés en vue du match contre le Brésil, le 10 octobre prochain à Singapour,

Aliou

Cissé s’est prononcé sur ce match. « Le Brésil n’est plus à présenter. Je crois que c’est une très grande équipe. Nous allons vers un match compliqué avec une équipe très forte dotée de deux ou trois joueurs dans chaque ligne qui ont le niveau mondial. Je crois que pour nous le Sénégal, jouer ces genres d’équipe fait partie de notre progression. On a voulu jouer ce

match-là

, c’était important de se mesurer, souvent, on nous a reproché de jouer avec de petites équipes même si je dis qu’il y a plus de petites équipes en Afrique. Je crois que si on va être meilleur, ou si on veut faire partie des meilleurs, il faut se frotter aux meilleurs. On sait que le Brésil sera un match très compliqué et difficile », a laissé entendre le sélectionneur des lions de la

Téranga