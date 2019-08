Tuchel : « On doit retrouver notre état d’esprit »

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel appelle ses joueurs à se révolter contre Toulouse, une semaine après la défaite contre Rennes (2-1). Le coach du PSG maintient sa confiance en son équipe et est conscient que l’atmosphère autour du club peut avoir une incidence.

Tuchel : « Neymar ? Ce n'est pas la meilleure situation pour un club »

On a bossé beaucoup de choses, c'était peut-être notre dernière semaine pour travailler autant en volume et en intensité. Et en même temps on a cherché à améliorer notre rythme, notre agressivité. Ce n'était pas notre meilleur match à Rennes, il y a beaucoup de choses à corriger. Mais j'ai vu un bon état d'esprit et de la qualité. Nous sommes prêts pour recommencer à gagner.On a peut-être laissé l'impression aux autres qu'il y a la possibilité de faire un résultat face à nous, notamment avec la finale de Coupe de France. Mais c'est normal que tout le monde cherche des solutions contre le champion. On doit retrouver notre état d'esprit. Après ce n'est jamais facile de jouer un match à Rennes, pour leur première à domicile, en prime time. Comme je l'ai dit on a des choses à améliorer. Mais j'ai confiance en l'équipe.Oui et non. Oui, parce que comme vous avez dit, on en parle beaucoup, et non parce que tout le monde sait que dans le foot d'aujourd'hui, ça se passe comme ça, un joueur comme Neymar suscite toujours de l'intérêt. Tout le monde est habitué à ce genre de situations, c'est comme quand il est blessé... A chaque conférence de presse, avant et après les matchs, on parle de lui... Mais ce n'est pas la meilleure situation pour un club, c'est clair.On doit aussi accepter que Rennes ait joué avec beaucoup de qualités, c'est une très bonne équipe, qui défend avec beaucoup de discipline, ce n'est jamais facile d'affronter une formation comme ça. Tout le monde pense que c'est facile de gagner pour nous, mais non ça ne marche pas comme ça... Après, une défaite donne toujours une possibilité de s'améliorer par la suite.Il peut marquer plus, mais ça ne viendra pas je pense (rires). Il essaye chaque jour à l'entraînement, mais il ne marque pas beaucoup (rires). On va se concentrer sur les passes et la récupération. Mais c'est un gars de confiance, avec un grand cœur, toujours là pour l'équipe.