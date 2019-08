Trois clubs italiens pour Kostas Mitroglou (OM) ?

C'est désormais officiel, Rennes enregistre le renfort du gardien international sénégalais Edouard Mendy (Reims), L'ex-Marseillais a signé 4 ans.

Létang : « Cela paraissait impossible que Mendy nous rejoigne il y a quelques semaines »

Comme prévu depuis le week-end dernier, Edouard Mendy (27 ans) quitte Reims pour Rennes . Les Rouge et Noir ont officialisé ce mardi la venue du gardien international sénégalais, qui sera remplacé par le Serbe Predrag Rajkovic chez les Champenois. Un temps pisté par Montpellier et Marseille, notamment, le natif de Montivilliers a paraphé un bail de quatre ans avec la formation entraînée par Julien Stéphan. « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais, explique l’ex-Marseillais, qui portera le numéro 16, sur le site officiel de son nouvel employeur. C’est la concrétisation d’échanges depuis longtemps avec le président. C’est un club ambitieux et plein d’humilité, qui se donne les moyens d’arriver à ses fins. Comme en témoigne le titre en Coupe de France et le beau parcours européen.J’ai également pu visiter les infrastructures qui sont d’un excellent niveau. J’ai vraiment hâte de faire partie de cette aventure. » Avec le départ de Tomas Koubek pour Augsbourg , les Rennais ont déboursé autour de 4 M€ (hors bonus) pour recruter Edouard Mendy. « Nous sommes ravis d’accueillir Edouard et très heureux qu’il ait choisi le Stade Rennais FC après la fantastique saison qu’il a réalisée avec le Stade de Reims, se félicite le président Olivier Létang. Après avoir connu des moments difficiles dans sa carrière, il a pu démontrer toutes ses qualités au très haut niveau. Cela paraissait impossible qu’Edouard nous rejoigne il y a quelques semaines mais cela s’est finalement réalisé.qui a permis de rendre possible cette opération. J’ai également une pensée pour Tomáš qui est parti en Bundesliga et que je tiens à remercier pour ses 2 années pendant lesquelles il a contribué aux bons résultats du club et a toujours été un grand professionnel. »