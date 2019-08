Transféré en Roumanie, Saifeddine Alami quitte le Raja Casablanca fâché

Pendant que toutes les nations dévoilent leurs listes pour les dates FIFA du mois de septembre, le Sénégal a décidé de laisser ses joueurs au repos. En effet, en accord avec le sélectionneur des lions de la Téranga, Aliou Cissé, les dirigeants ont décidé de faire l’impasse des matchs de septembre.

Après la coupe du monde 2018, les éliminatoires et la coupe d’Afrique des nations 2019, la fédération sénégalaise de football, a décidé de laisser les internationaux Sénégalais, au repos. « La Fédération sénégalaise de football informe qu’après-concertation avec le sélectionneur national, il a été décidé que l’équipe nationale A ne jouera pas de matches lors de cette fenêtre FIFA de ce mois de septembre 2019 (2-10) », a communiqué la FSF.

Cette décision extraordinaire de la fédération sénégalaise a été largement critiquée par les supporters et les observateurs du football sénégalais. En effet, selon plusieurs consultants, les joueurs sénégalais n’ont pas besoin de repos d’autant plus que plusieurs autres nations sont dans la même situation et pourtant elles vont jouer pendant ces dates FIFA. Même si la FSF informe que « toutes les dispositions sont en train d’être prises pour permettre à l’équipe nationale de jouer des matchs amicaux avec des adversaires de renom lors de la fenêtre FIFA du mois d’octobre prochain (7-15), et pouvoir permettre à l’équipe d’entamer les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, qui débuteront au mois de novembre prochain », cette décision ne convainc toujours pas. Selon plusieurs supporters, ces dates FIFA du mois de septembre étaient l’occasion parfaite pour observer de nouveaux joueurs comme Habib Diallo, Sidy Sarr, Santy Ngom ou encore Pape Abou Cissé.