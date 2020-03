Trabzonspor : le message de John Obi Mikel aux supporters

Liverpool will not be Premier League champions if season is cancelled, insists UEFA boss Aleksander Ceferin https://t.co/gpD8XiuRmN — MailOnline Sport (@MailSport) March 18, 2020

Liverpool ne sera verra pas sacré champion, comme toute autre équipe d’Europe en tête de son championnat, si la saison devait ne pas se terminer, a indiqué Aleksander Čeferin. https://t.co/xjoPeuetF2 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 18, 2020

Plus rien ni personne ne semble capable d’empêcher la redoutable armada des "Reds" de décrocher le sacre en Premier League . Plus rien ni personne, sauf peut-être... le! En effet, une information glaçante pour les supporters deest relayée ce mercredi par le très sérieux quotidien britannique. D’après le journal anglais, le président de l’UEFA,aurait affirmé que dans le cas où l’exercice footballistique 2019/2020 venait à s’arrêter totalement, il ne serait pas question de distribuer des récompenses et encore moins des titres de champion ! Ce serait ainsi un véritable coup dur pour les partenaires de la superstar sénégalaise,qui comptentd’avance sur leur dauphinet qui courent derrière un titre qui leur échappe depuis... 1990 ! Avec l’annonce faite par l’homme fort de l’, les "Reds" prient désormais pour que le championnat dereprenne. Autrement, leur traversée de désert ne fera que s’étirer. Pour rappel, mardi soir, toutes les associations européennes se sont engagées à terminer leurs ligues respectives avant leprochain dans la mesure du possible. A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé