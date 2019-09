TP Mazembe : Wonlo Coulibaly arrive, trois Espoirs partent en prêt à Clermont

Onze nieuwe nummer 1️⃣0️⃣ 🇸🇳 GET THE SHIRT | https://t.co/oEu6YkIK23 pic.twitter.com/MaktL8YCUC — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 septembre 2019

🗣 "Não tenho como explicar. É um sentimento fantástico. Alguns dos melhores jogadores do mundo saíram daqui e é uma honra vestir esta camisola." 👉 https://t.co/6lGLHbiPak#BolasieÉLeão pic.twitter.com/DBPI97GZ6J — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 2 septembre 2019

#Mercato ♻ : Jonathan Bolingi est prêté jusqu’à la fin de saison à Eupen avec option d’achat légèrement inférieure à 2 M€ ! pic.twitter.com/AKLvjBp02X — RDC Léopard Foot (@RDCLeopard243) 2 septembre 2019

Le milieu de terrain ivoirien Cheick Doukouré🇨🇮 (Levante🇪🇸) est prêté avec OA au SD Huesca🇪🇸. #Doukouré #CotedIvoire #Huesca pic.twitter.com/mWldgcURyc — Passion Foot Afrique (@PassionfootAF) 2 septembre 2019

Mario Lemina, Başkanımız Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcımız Yusuf Günay hazır bulundu. Detaylar 👉 https://t.co/DlCStnwC33 pic.twitter.com/wz0hC4NE5W — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 septembre 2019

OFFICIEL : L'ailier togolais Floyd Ayité 🇹🇬 (30 ans) quitte Fulham pour s'engager avec le club turc Gençlerbirliği. pic.twitter.com/Eh7ZPJYA9O — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) 2 septembre 2019

Very happy to be here, thanks for the opportunity @Besiktas 🦅 pic.twitter.com/pFBvUf2Kyw — Abdoulay Diaby (@diaby_abdoulay) 2 septembre 2019

Lea obtenu le prêt avec option d’achat de, l’attaquant international sénégalais de. Arrivé l’hiver dernier en Turquie , le "serial buteur" des Lions(30 buts), quitte ainsi le club stambouliote après seulement six mois passés sur les rives du Bosphore.Revenu àaprès une pige plutôt réussie à, l’ailier congolais(30 ans) a quant à lui été prêté auSon partenaire d’attaque chez les Léopards,, buteur comme lui lors de la CAN 2019, a été prêté par l’au, qui accueillera également pour une saison le défenseur international béninoisLe bonheur sera-t-il également dans le prêt pour? C’est en tout cas le pari du milieu de terrain international ivoirien, qui a rejoint pour une saison, qui vise la remontée en Liga et disposera d’une option d’achat sur l’ancien messin.Le club aragonais a également fait signer un contrat de trois ans à. Meilleur joueur de laen 2015, le milieu de terrain nigérian quitte définitivementaprès plusieurs prêts sans jamais voir joué pour les Gunners.Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec, qui avait versé 17,25 M€ + des bonus pour le recruter il y a deux ans, le milieu de terrain récupérateur international gabonais(26 ans) rejoint officiellement. Désireux de quitter les Saints, le natif de Libreville, qui est aussi passé par la Juventus Turin, fait l'objet d'un prêt payant de 1 M€, l'opération étant accompagnée d'une option d'achat de 16 M€.Sans club depuis son départ de Gérone cet été,a retrouvé preneur. L'attaquant international ivoirien s'est engagé pour une saison en faveur du. Le natif d'Abidjan retrouve un championnat qu'il connaît comme sa poche, pour en avoir été deux fois meilleur buteur (avec 20 et 30 réalisations) alors qu'il portait les couleurs des Young Boys Berne (2008-2010).Invité à faire ses valises par, l’ailier algériena quant à lui été prêté à laavec une option d’achat de 10 M€.Douze mois après l’avoir recruté définitivement,a prêté le buteur sénégalaisavec option d’achat à, promu en Serie A.Après 3 ans à Fulham,part en quête d’un nouveau défi. L’attaquant togolais s’est engagé pour 2 ans en faveur deen Turquie.Enfin, lea prêté pour une saison son attaquant international malien(17 sélections, 5 buts) au. Le club truc disposera d'une option d’achat fixée à 5 millions d’euros pour s'attacher les services du capitaine des Aigles.