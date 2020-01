TP Mazembe : Jackson Muleka à la même table que Ronaldo et Messi

Jackson Muleka, la nouvelle pépite du football congolais, mon coup de cœur !



Serial buteur... pic.twitter.com/w5nYKRkiTF

— Emery Kabongo🇨🇩 (@EmeryKabongoM) 21 novembre 2019



👉 Le prodige congolais, Jackson Muleka 🇨🇩, à seulement 20 ans 🔥🔥

👕 2 matches en Ligue des champions 2019/20

4 buts

2 doublés

11 buts et 4 passes décisives en LDC

Un nouveau phénomène est né ! 🙏🏾😍https://t.co/pPkpVepoG3

— Orange Football Club (@Orange_FootClub) 8 décembre 2019

Après 2013, 2014, 2016, 2017, la star de la Juventus a été encore une fois honorée en marquant 14 buts avec le Portugal et 7 sous le maillot de la Juventus en Ligue des champions. Elle devance Ali Makhbout qui totalise 19 buts internationaux et l’Anglais Harry Kane et ses 19 pions (12 avec l’Angleterre et 7 avec Tottenham).Le site officiel du TP Mazembe nous informe que son attaquant Jackson MULEKA se range dans le lot avec ses 3 buts chez les Léopards et les 8 en Ligue des Champions africaine pour les Corbeaux. Il est parmi les 13 canonniers sont ex-aequo à la 19ème place.