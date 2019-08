TP Mazembe : Ben Malango au Raja Casablanca ? Son club reste inflexible

« Le Cameroun est en retard par rapport à ses infrastructures même si à ce niveau je ne m’inquiète pas trop. Mais, il y a les routes, les aéroports... Par rapport au glissement intervenu, des travaux ont été arrêtés, j’ai bien peur que ces travaux ne reprennent [pas]. Il faut donc construire et faire mieux », a indiqué l’ex-joueur du Paris Saint-Germain, du FC Metz et de Parme, lors d’une conférence de presse au siège de la Fédération Ivoirienne de Footbal (FIF) à Abidjan. Le Ballon d’or africain 2000, meilleur buteur à la CAN 2002 et 2004 sous les couleurs du Cameroun a profité de l’occasion pour interpeller la Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, à ne pas commettre les mêmes erreurs que son pays. « Pour être prêt en 2023 a-t-il poursuivi, il faut commencer les travaux dès maintenant. Il faut que la Côte d’Ivoire ne fasse pas l’erreur du Cameroun ».