Tout savoir sur Lyon - Amiens

That finish 👌 Another flowing move, rounded off by @MoSalah 🔥 pic.twitter.com/S1lYZjLy1p — Liverpool FC (@LFC) February 3, 2020

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France: (04/02/2020)

La semaine écoulée, les artificiers africains ont, comme à l’accoutumée, répondu présents, en inscrivant l’impressionnant total de 21 réalisations sur les terrains européens. Et c’est la super star égyptienne de Mohamed Salah (27 ans), qui truste désormais la première place, en compagnie du canonnier gabonais d'Auteur deen 22 apparitions cette saison en, le "Pharaon" n’en finit plus d’affoler les compteurs sur les terrains britanniques en signant un magnifique doublé samedi dernier face à(4-0). >> Liverpool-Southampton: le résumé complet de la rencontre (4-0) A la troisième marche du podium, on retrouve le buteur sénégalais du FC Metz,(12 buts). Suivent deux autres artificiers africains à comptabiliser onze réalisations dans leurs escarcelles alors que l’exercice 2019/2020 n'est encore qu'à sa moitié. Il s'agit de l'attaquant vedette des "Reds",, et de la révélation nigériane du LOSC,(Egypte /Liverpool /Angleterre) :(22 matchs)(Gabon /Arsenal /Angleterre) :(23 matchs)(Sénégal /FC Metz /France) :(22 matchs)(Sénégal /Liverpool /Angleterre) :(22 matchs)(Nigeria /LOSC /France) :(21 matchs)(Sénégal /Stade Rennais /France) :(21 matchs)(Algérie /Montpellier/France) :(21 matchs)(Algérie/Manchester City /Angleterre) :(21 matchs)(Algérie /AS Monaco /France) : 7(13 matchs)(Gabon/AS Saint-Etienne /France) :(20 matchs) Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah : 14 buts 2) Sadio Mané : 11 buts 3) Riyad Mahrez: 7 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Habib Diallo : 12 buts 2) Victor Osimhen: 11 buts 3) Andy Delort et M'Baye Niang: 8 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 2) Lago Junior et Youssef En Nesyri: 4 buts 3) Samuel Chukwueze : 3 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 6 buts 2) Dodi Lukebakio et Streli Mamba: 5 buts 3) Ramy Bensebaini et Ihlas Bebou : 3 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Jeremie Boga : 6 buts 2) Christian Kouamé : 5 buts 3) Gervinho: 4 buts