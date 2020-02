Tout savoir sur Amiens - Monaco

‘’ Alexis Vagba est incapable de bien gérer l'Africa. Les dirigeants de l'Africa utilisent l'argent disponible à d'autres fins. Bahi Antoine nous a déçus. Il vit dans la duplicité. Le club est malade de ses dirigeants. Il n'y a aucun document, aucune comptabilité formelle. Le club est à la merci de ses quatre signataires. Il faut qu'on mette en place une administration provisoire. Je suis prêt à partir de la direction du club, mais Vagba et Bahi doivent me suivre. On reprochait à des joueurs tels qu’Aka Séraphin et Baresi d’être à l’origine des grèves. Vagba est le seul à détenir le code des transferts’’, s’est-il insurgé. Après les attaques de Gutenberg Saki contre le président central, Alexis Vagba, et le patron de la section football du club vert et rouge, le dernier cité a répondu au responsable des questions juridiques des Aiglons : ‘’Tout d’abord, je voudrais dire que les attaques se Saki sont un non- évènement. Saki Gutenberg n’apporte aucun sachet d’eau au club. Il ne sait même pas comment les joueurs s’entraînent et vivent. A la vérité, il n’est pas utile à la vie de l’Africa. Il veut que le club lui donne à manger. Il doit savoir qu’on n’est pas là pour partager l’argent de notre association qui doit servir à payer les salaires des joueurs et des encadreurs. On gère trois équipes. Je connais sa façon de fonctionner. Il faut que Saki dise ce qu’il a dépensé pour le club pour qu’on puisse le rembourser’’, a révélé Antoine Bahi . Pour ramener définitivement la paix dans la famille vert et rouge, le premier vice-président lance un appel aux Membres associés mobilisés. ‘’ Je demande aux Membres associés mobilisés de penser à l’avenir de leur club, car nous n’allons pas passer notre temps à faire palabre. Je tiens à préciser que Gutenberg Saki est à l’origine de la crise survenue entre Alexis Vagba et moi. Les supporters de l’Africa doivent comprendre que si on ne fait pas de sacrifices, on ne pourra pas avancer. '' a t-il conclu.