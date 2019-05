Tout ce qu’il faut savoir sur Chelsea - Arsenal

Dans une interview accordée à Eurosport Allemagne, Thomas Tuchel est revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé. Si on les dit en froid, le technicien allemand se montre surpris par la confiance individuelle de son joueur, qu’il voit comme un attaquant de pointe.

Cavani poussé par Mbappé ?

Après une première saison marquée par la fin de championnat en eau de boudin malgré le titre de champion de France, Thomas Tuchel se permet quelques jours de détente afin de relâcher la pression. Aperçu à Monaco le week-end dernier pour le Grand Prix de Formule 1, l’Allemand était à Roland-Garros mardi. Présent dans les tribunes du court Philippe Chatrier, il a trouvé le temps de passer une tête sur le plateau d’Eurosport Deutschland où l’attendait Boris Becker. L’ancienne star du tennis mondial a questionné son compatriote sur sa saison dans la Capitale et la prolongation d’une saison signée il y a quelques jours. « Je prends beaucoup de plaisir.En tout cas, avec deux ans de contrat qui me restent, je suis très heureux. Le challenge qui nous attend est excitant. »Désormais sous contrat jusqu’en juin 2021, le technicien du PSG a forcément été interrogé sur les deux stars de son effectif que sont Neymar et Kylian Mbappé. Avec ce dernier, les relations sont quelques peu compliquées nous avaient fait savoir l’Equipe il y a quelques jours avec notamment la question sur son positionnement sur un côté au moment du retour de blessure d’Edinson Cavani. Seulement la réponse apportée par Tuchel pourrait bien redistribuer les cartes et créer un nouveau dossier chaud dans l’été parisien. « « C’est un joueur focalisé sur son métier. Il compte tous ses buts à l’entraînement.À vingt ans, il est déjà responsable et indépendant. C’est vraiment un bon mec. » Thomas Tuchel a-t-il dévoilé un indice de taille avec cette déclaration ? Peut-être pas mais les rumeurs d’un départ de l’Uruguayen risquent de rapidement revenir… De rumeurs il devrait encore en être question à Paris aussi dans le sens des arrivées avec notamment le dossier Julian Weigl. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund veut rejoindre la Capitale et son ancien coach est loin d’être fermé à cette idée. « «Bien sûr, Julian est toujours un joueur intéressant. » Court mais direct.