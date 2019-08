Tous les feux sont au vert pour Antoine Griezmann et le FC Barcelone

Marseille a bouclé dimanche sa préparation par une défaite à domicile contre Naples (0-1). Tombés sur plus solides qu’eux, les hommes d’André Villas-Boas ont constaté ce qui les séparait encore du haut niveau européen.



💬 "(...) On est en bonne voie et on est prêt pour la reprise du championnat" @SteveMandanda @OM_Officiel #OMNapoli pic.twitter.com/nKWZjqrV2t

— Canal Football Club (@CanalFootClub) August 4, 2019

L’OM s’est vite rendu à l’évidence

Lihadji a amené une étincelle



L'ouverture du score de Mertens pour @sscnapoli face à Marseille #OMNapoli pic.twitter.com/akYjPchzFk

— Canal Football Club (@CanalFootClub) August 4, 2019

L’OM a goûté dimanche au haut niveau européen dont il sera privé cette saison. Les Marseillais ont ainsi constaté contre Naples (0-1), pour leur dernier match de préparation avant la réception de Reims samedi prochain en L1 (17h30), ce qui les séparait d’une équipe du calibre du vice-champion d’Italie en titre.Avec l’espoir déjà d’y déceler la patte André Villas-Boas, en attendant l’arrivée de Dario Benedetto, qui doit passer lundi sa visite médicale préalable à la signature d’un contrat de quatre ans et à un transfert à 16 millions d’euros en provenance de Boca Juniors . Intéressants dans le jeu depuis le début de l’été, les Olympiens ont cette fois touché leurs limites dans l’utilisation du ballon.Disposés dans un 4-3-3 modulable, où les joueurs étaient en mouvement en permanence, les Marseillais ont peiné à s’approcher du but d’Alex Meret. L’OM s’est vite rendu à l’évidence que les tirs de loin seraient sa meilleure arme et Florian Chabrolle, plein de culot, a pris sa chance dans l’exercice (8eme, 23eme). Dimitri Payet a bien démontré qu’il avait renoué avec un niveau physique décent et Nemanja Radonjic a affiché d’autres dispositions que la saison passée. Mais c’était trop peu face à une équipe aussi solide que le Napoli. Les partenaires de Steve Mandanda, qui étrennait son nouveau brassard de capitaine pour l’occasion , passaient aussi à cinq derrière quand le besoin s’en faisait sentir. Bouna Sarr reculait d’un cran pour pousser Hiroki Sakai plus près de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Boubacar Kamara et Dimitri Payet (OM)[/caption]Ce bloc a dans l’ensemble bien contenu les assauts de Naples et a fait reculer les Italiens pendant une petite demi-heure. Mais il a aussi connu des trous d’air, en particulier sur le côté gauche de Jordan Amavi. Après une première alerte qui a abouti sur une frappe à bout portant de Lorenzo Insigne repoussée par Mandanda (11eme), l’OM a été puni.Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti a largement fait tourner, avec six changements, et le niveau de sa formation s’en est ressenti. Les Marseillais en ont profité pour refaire surface dans le jeu. Sans pour autant parvenir à se montrer réellement menaçants. C’est même Amin Younes qui s’est procuré la meilleure situation du second acte, d’une tête bien sauvée par Mandanda (57eme). Il n’y a guère que l’entrée en jeu du jeune Isaac Lihadji, dont l’avenir à l’OM reste incertain , qui a donné du sel à la fin de match. C’est insuffisant pour un club qui reste sur une dernière saison frustrante.