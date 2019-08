Toulouse : Offre refusée pour Gradel

Alors qu'un accord a été trouvé entre les différentes parties, Junior Firpo, le latéral gauche du Betis Séville, s'est engagé en faveur du FC Barcelone.

Du renfort pour le Barça. Après avoir accueilli Frenkie de Jong, Antoine Griezmann et Neto, les Blaugrana ont trouvé un accord pour le transfert de l’arrière gauche Junior Firpo (22 ans, Betis Séville). Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, l’international Espoirs espagnol débarque moyennant le versement d’un chèque de dix-huit millions d’euros. Une opération assortie de divers bonus pour un montant de 12 M€. Sauf revirement de situation, le natif de Saint-Domingue arrive pour doubler le poste de Jordi Alba, avec un bail de cinq ans à la clé. Alors que sa clause libératoire va être fixée à 200 M€, les Blaugrana se félicitent de ce recrutement : « Sa taille, sa vitesse et sa précision dans les passes font de lui un des plus grands espoirs au poste de latéral gauche, peut-on lire dans un communiqué de la formation entraînée par Ernesto Valverde. Ce jeune talent a brillé la saison dernière en Liga, où il a semé le danger dans les défenses adverses. Sa vivacité et son endurance lui permettent de se replacer rapidement après ses montées. Il contrôle aussi le jeu de possession et de passes, ce qui est la marque de fabrique du club blaugrana ».