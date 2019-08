Toulouse : Max-Alain Gradel ne bougera pas cet été

Ce mercredi, Monaco et Everton ont annoncé le prêt avec option d'achat (environ 14 millions d’euros) de Djibril Sidibé.



🔴⚪️ L'AS Monaco et Everton FC ont trouvé un accord pour le prêt de Djibril Sidibé au sein du club anglais pour l'exercice 19-20. Bonne saison @DjibrilSidibeS3 !https://t.co/xZ0hRrrE3p

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 7, 2019

Sidibé et l’exemple à suivre de Digne

Direction la Premier League pour Djibril Sidibé . Dans le dur depuis la Coupe du Monde 2018, le latéral droit de Monaco (27 ans) s’est engagé mercredi avec Everton. Il est prêté pour une saison par l’ASM contre 2,5 millions d’euros, avec une option d’achat à 14 millions pour les Toffees. « J’étais très heureux d’entendre qu’un grand club historique comme Everton pensait à moi pour me signer, a indiqué Sidibé. C’était très facile pour moi. Je n’ai pas dû réfléchir bien longtemps avant de prendre la décision de venir ici. Everton recrute avec l’intention de gagner des trophées et de jouer au plus haut niveau. Je suis motivé à 100% et prêt à aider le club à accomplir ses objectifs, pour atteindre mes propres objectifs individuels. » « Djibril a une expérience fantastique, gagnant des titres et jouent beaucoup de matchs dans un championnat compétitif, a soufflé le manager d’Everton, Marco Silva. Il a gagné la Coupe du Monde et a la faim pour accomplir bien plus dans sa carrière. C’est important d’avoir différentes options à chaque poste et avec Djibril et Seamus (Coleman), nous avons maintenant deux latéraux droits de grande qualité. »Freiné par une blessure pendant deux mois et jamais à son meilleur niveau physique, Sidibé sort d’une saison compliquée avec Monaco, tant collectivement qu’individuellement. L’ancien de Troyes et de Lille compte sur Everton pour retrouver la forme qui était la sienne en 2016-17, la saison du dernier titre de champion de France de l’ASM, qui avait aussi atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Il pourra suivre en ce sens l’exemple de Lucas Digne, son ex-partenaire au LOSC et son coéquipier chez les Bleus qui s’est relancé la saison passée à Everton, après des échecs au PSG puis au FC Barcelone. C’est d’ailleurs sa place en sélection que Sidibé joue en partie. Didier Deschamps ne l’a pas retenu lors du dernier rassemblement en juin dernier, lui préférant Léo Dubois. Le natif de Troyes n’a plus joué un match international depuis le nul contre le Danemark en phase de groupes du dernier Mondial (0-0), où il était la doublure de Benjamin Pavard à droite. Une dynamique à inverser au plus vite, au risque de laisser passer le train pour l’Euro 2020.